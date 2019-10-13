شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تندد بمقتل الأمين العام لحزب سوريا المستقبل «هفرين خلف» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت الخارجية الأمريكية، بمقتل الأمين العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، على يد قوات جيش الاحتلال التركى، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية".

وكان مسؤولون أكراد أكدوا إن هجوما تشنه تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية يقترب من مخيم للنازحين فى شمال سوريا يضم الآلاف من العائلات السورية، وإن بعضهم تمكن من الفرار بعد القصف.