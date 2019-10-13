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الممر والقوات المسلحة يتصدران تويتر عقب الندوة التثقيفية بحضور السيسي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت مجموعة من التريندات الصدارة فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفة للرئيس السيسى ظهر اليوم الأحد، وجاءت كل من تريندات الممر والقوات المسلحة فى قائمة الأكثر تداولا فى تريند تويتر، وسط تفاعل الكثيرون عقب الندوة التثقيفة التى عقدت اليوم الأحد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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وكان الفنان أحمد عز أعرب عن سعادته البالغة فى المشاركة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر هذا العام من خلال فيلم الممر. 

 

وقال عز، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي: "إحنا سعداء جدا إن احنا بنشارك معاكم فى ذكرى انتصارات حرب أكتوبر بفيلم الممر، والنجاح اللى حققه الفيلم رسالة، وهى رسالة الجمهور والشعب اللى شاف الفيلم إللى أكد على حاجة واحدة مهمة إن الشعب المصرى وجيشه كيان واحد مينفصلش".

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