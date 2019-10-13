شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر "سفراء الأزهر" التدريبى بالمدينة الشبابية بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فعاليات المعسكر التدريبى لمسئولى مشروع "سفراء الأزهر"، الذى أقيم فى الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر 2019، وأقيمت فعالياته بالمدينة الشبابية فى أبو قير بالإسكندرية وبمكتبة الأسكندرية، تحت رعاية الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.

تناول المعسكر كيفية الإعداد التكنولوجى والمهارى والفكرى للمسؤولين، بهدف تنمية مهارات المتدربين بالإعداد التكنولوجى والمهارى والفكرى اللازم، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على عقد دورات تدريبية بكلياتهم المختلفة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة , ويشارك بالمعسكر 25 من منسقى المشروع من عدد 15 كلية.

وتضمن التدريب عدداً من المهارات منها, استخدام برنامج الإكسيل والفنيات الخاصة به ،وأسس اختيار فريق العمل ومهارات فريق العمل الجماعي ، استخدام الخصائص المتقدمة للبريد الإلكترونى والمراسلات الإلكترونية، والتدرب على برنامج قواعد البيانات لإستخدامها في الربط بين المشروع الرئيسى والكليات من خلال برنامج تم إعداده لإدارة مشروع سفراء الأزهر، وكذا كيفية ربط البيانات بالمراسلات.

كما شارك أعضاء المعسكر فى الاحتفال بمرور 120 عاما على ميلاد " الكسندر صاروخان" أحد رموز الكاريكاتير بمصر، وقاموا بعمل جولة داخل أروقة مكتبة الإسكندرية .

وانتهت فعاليات المعسكر بورشة عمل للوقوف على مدى استفادة المشاركين من المهارات التى قاموا بالتدرب عليها، و طالبتهم الدكتورة أنوار عثمان المشرف العام علي مشروع "سفراء الأزهر" ، بتنفيذ خطة العمل القادمة وتكليفهم بإنشاء فرق عمل بكلياتهم والالتزام بوسائل التكنولوجيا الحديثة في عملهم.

جدير بالذكر أن مشروع "سفراء الأزهر" ترعاه منظمة خريجى الأزهر، ويهدف إلي تأهيل وتطوير شباب الأزهر من الطلبة، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس، محليًا ودوليًا بأهم المهارات (تكنولوجيا – اتصال – إدارة – إعلام – ثقافة)، وتسليحهم بأحدث أدوات التدريب المعاصرة، لتعزيز دور المسئولية المجتمعية للأزهر في التواصل مع الفئات المختلفة لمواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ ثقافة الحوار بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص محليًا ودوليًا.

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