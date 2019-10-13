شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: لا تقطعوا الرجاء فى الله ولا تتوقفوا عن محبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد، كاتدرائية السيدة العذراء بدرافى بباريس بحضور إيهاب بدوى، السفير المصرى فى فرنسا وأعضاء البعثة الدبلوماسية هناك.

البابا تواضروس قال فى عظة القداس إن المحبة تمضى مع الإنسان إلى الميل الأول والثانى مضيفًا: يوجد شخص يعمل وخلاص وآخر يتمم العمل ويكمله.

وعندما يعتمر قلب الإنسان بالإيمان يجد أنه يعمل بالمحبة فالإيمان فى داخلنا وأعماقنا.

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وأوضح البابا: الإيمان يعطى من خلال الأعمال الجيدة المليئة بالمحبة و المهم الإنسان يتمم قصد الله فيه ويتمم خطة الله فيه هذا فى الإنسان القنوع أما الإنسان غير الراضى عن نفسه إنسان يضيع أيام حياته ونعم الله الكثيرة التى أعطاها الله له ولا يبعد عن يد الله الذي يشفي أي انسان مريض بأى صورة والله اعطاه العقل والعقل خلقه الله.

واستكمل البطريرك: لا تقطع عنك الرجاء فى حياتك فلا ينقطع رجائك فكل الأشياء تعمل معاً للخير الله يستخدمه طالما تحب الله من قلبك هؤلاء الأصدقاء الأربعة رسالة الصباح.

واختتم: فى هذا اليوم المبارك دشنا هذه الكنيسة فدشنا المذبح الكبير علي اسم السيدة العذراء مريم والملاك رافائيل و المذبح الصغير علي اسم التسعة والأربعون شيوخ شيهيت وهم أقباط من القرن الرابع الميلادى قديسين نساك ودشنا المعمودية، أكرر محبتى لكم وللحضور الكرام وأصلى لأجلكم.