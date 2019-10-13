شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة صحة المرأة: نستهدف الكشف المبكر عن 5 أمراض مزمنة بين 28 مليون سيدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مبادرة صحة المرأة التى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى بين 28 مليون سيدة فى جميع محافظات الجمهورية أن الحملة تستهدف التوعية ضد عوامل الخطورة والكشف المبكر عن أورام الثدى وكذلك والمتابعة والعلاج للسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة والصحة الإنجابية وسرطان الثدى.
وقالت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى إن جميع الخدمات العلاجية وصرف الأدوية بالمجان للسيدات مؤكدة أن الدولة جهزت العديد من مراكز الإحالة لتوفير الفحوص المعملية للتأكد من انتشار الأورام وعلاجها سريعا .
وأضافت مبادرة صحة المرأة أن المبادرة منتشرة فى الوحدات الصحية بمحافظات المرحلة الأولى والتى يبلغ عددها 9 محافظات .
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدى .
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