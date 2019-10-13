شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريمه من السيسي.. نصّ كلمة الفريق عبدرب النبي حافظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب قائد الفرقة 16 مشاة أثناء حرب أكتوبر المجيد ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الفريق عبدرب النبي حافظ، عن سعادته البالغة بالحضور في هذه الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة بعنوان «أكتوبر ..إرادة وتحدي».

وقال إنه «لشرف عظيم الحضور في هذه الندوة لسرد ذكريات ووقائع تاريخية دامت لسنوات طويلة في الصراع العربي الإسرائيلي»، مشيرا إلى أن الفرقة 16 مشاة تعد من ضمن الفرق الخامسة التي خاضت عشرات المعارك خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

وأكد الفريق حافظ أن حضارة مصر نبعت من قدرة شعبها وجيشها عقب كل انتكاسة شهدتها، لافتا إلى أن قوات الجيش تلقت تدريبات شاقة إلى جانب استخدام أساليب غير مسبوقة للتغلب على الكثير من الصعوبات والمشكلات أدت إلى هزيمة النظام الدفاعي المعادي الحصين المنتشر على طول الضفة الشرقية لقناة السويس.

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وأضاف: «تدمير احتياطات مدرعة قوية والاستيلاء على خط بعمق 15 كيلومترا شرقا كمهمة أساسية للمرحلة الافتتاحية للحرب، عقب ذلك خاضت قوات الفرقة خلالها العديد من المعارك منها معركة الاستيلاء على نقطتي العدو القوية الدفرسوار، معركة الطالية الأولى والثانية وكتيب الخيل حيث يوجد النصب التذكاري لشهداء الفرقة 16 مشاة».

وأشار إلى أن قوات الفرقة 16 مشاة أصرت على القتال رغم تعرضها لضربات إسرائيلية مضادة في معركة الدبابات الكبرى يومي 16 و17 أكتوبر، كما أن الفرقة أجبرت العدو الإسرائيلي على تغيير تكتيكاته الثابتة منذ عام 1948، مما دفعه لاستخدام دوائر المظلات في هجوم أرضي.

وتابع أن الجنرال الإسرائيلي شارون قال إن قواته خسرت في معركة الدبابات الكبرى في 17 أكتوبر أكثر من 70 دبابة وأكثر من 300 قتيل وأكثر من 1000 جريح من أبرز قادة القوات الإسرائيلية.

وأكد أن ما يتم اليوم على أرض مصر من نهضة أمنية وتنموية واعدة هو في واقع الأمر محصلة القدرات التي واجه بها جيش مصر التحديات والتهديدات التي طالما تعرض لها الوطن، فجيش مصر هو الذي أقسم رجاله على ألا يدخروا جهدا في سبيل تحقيق النصر لتبقى راية مصر عالية خفاقة على الدوام.