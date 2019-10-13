شكرا لقرائتكم خبر عن جولة «سفينة الصحراء» علي شواطئ الغردقة بـ20 دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قديما أطلق العرب على الجمال أنها «سفينة الصحراء» وذلك لقطعها مسافات طويلة في السفر وتحميل الزود والعتاد والسلع التجارية على ظهورها وتحملها العطش لعدة أيام ولا يعلم هؤلاء أن عددا من هذه الجمال ترك الصحراء ورحلات السفر الطويلة والحياة الصعبة ليتواجد في ساعات النهار بأماكن جديدة على شواطئ البحر الأحمر ويمتطي ظهورها زائرون من جنسيات مختلفة لا حصر لها وتخلد للراحة في ساعات الليل، وتخضع للمتابعة والرعاية البيطرية بشكل مستمر ويتم تنظيفها واستحمامها بشكل يومي.

ففي مدينة الغردقة وباقي مدن البحر الاحمر السياحية لا يقتصر تواجد الجمال على البيئة البدوية وفي رحلات السفاري فقط بعد ان فتح ملاك الفنادق والقري السياحية نشاطا سياحيا جديدا بحقق لهم عائدا ماديا وهو تأجير منطقة الشاطئ لنشاط ركوب الجمال للسائحين والتقاط الصور التذكارية بملابس البحر والسير بالجمل لعشرات أو مئات الأمتار على الشاطئ.

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محمد عليوة من مدينة قنا واحد العاملين في نشاط تأجير الجمال للسائحين أكد ان نشاط تأجير ركوب الجمال للسائحين كان يتم امام المنطقة المواجهة للقرية السياحية أو الشوارع السياحية إلا ان المطاردات والرفض لهذة الظاهرة من الامن جعل هؤلاء العاملين بتأجير الجمال يلجأون للقري السياحية نفسها لاستخدام منطقة الشاطئ لتاجير الجمال وحتي تنتهي مطاردتهم للعمل بشكل آمن.

وأضاف «عليوة» أنه في البداية كان يمتلك جملا وقام باستئجار تشغيل نشاط داخل احدي القري السياحية بنحو ٥ الاف جنيه شهريا وبعد فترة قام بتوسيع نشاطه واستئجار ٣ قري أخرى وشراء عدد من الجمال ويتم تاجير الجمل للسائحين حسب الاتفاق اما للركوب والسير ذهاب وعودة على طول شاطى القرية أو بالوقت أو التصوير فقط مع الجمل دون التحرك به وتتراوح الاسعار ما بين ٥٠ إلى ١٥٠ جنيها حسب كل نشاط وفي معظم الحالات يتم الحساب بالدولار بما يوازي ٢٠ دولا للمشوار.

وتابع «عليوة» أن الأكثر اقبالا على ركوب الجمل من السائحين السيدات والأطفال خاصة الألمان والأوكران والإإنجليز وان هناك سياح يكونون في حالة رعب من ركوب الجمل في المرة الاولي خاصة مع صعوبة الركوب والنزول ثم يكررون الركوب مرة أخرى بمفردهم.

واختتم «عليوة» بأن الجمل الذي يتواجد على الشاطئ بشكل دائم تعود على السائحين حيث يبقي هادئا طوال اليوم ويقوم عدد من السائحين بمنح الجمل الشيكولاته والبسكوت والحلويات والفاكهة وشرب المياه الغازية طوال مدة تواجدهم على الشاطئ.