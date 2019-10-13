شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «اللى اتعمل من مؤسسة الجيش لمصر فوق الخيال» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، إن الجيش المصري قدّم الكثير خلال الفترة الماضية: «اللى اتعمل من مؤسسة الجيش لمصر فوق الخيال».
وأضاف: «لما قالولي اترشح للرئاسة، قلت لهم أنا مستعد بس انتوا اشتغلوا تحت رجلين المصريين».
وتابع، موجهًا الشكر لأفراد الجيش: «يتكتب في التاريخ أن في جيش قام ببلده عشان يطلع لقدام».
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