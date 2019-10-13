شكرا لقرائتكم خبر عن «موزاييك الإسكندرية» يعرض 5 قطع فسيفساء نادرة: «أسطورة بابل» وأيقونة عمرها 1319 عاما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤولو صفحة متحف الموزاييك –تحت الإنشاء– على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، باعتباره أول متحف متخصص في فن الموزاييك «الفسيفساء» في مصر وحوض البحر المتوسط في معبدالرأس السوداء بمنطقة باب شرقي وسط الإسكندرية، 5 قطع فيسفساء نادرة تجسد مناسبات تاريخية وحقب زمنية متنوعة مرت على مدار التاريخ.

تحت شعار «معًا لمنع الإنتحار»، عرض المتحف قطعة من الفسيفساء النادرة تعطي العبرة بعدم التعجل وضرورة تفهم الأهل للأبناء على أساس سليم، فهي تصور أسطورة فتى وفتاه من بابل أحبا بعضهما وكان يفصل بين منزلهما جدار به شق صغير كانا يتواصلان من خلاله بالكلام، وأتفقا على الزواج، ولكن رفض الأهل ذلك، وفي يوم إتفقا على أن يلتقيا عند شجرة التوت خارج المدينة فوصلت الفتاه وكانت تدعى ثيسبى قبل الفتى ويدعى بيراموس وإنتظرته، وفي أثناء ذلك سمعت زئير أنثى الأسد وكانت قد إلتهمت فريستها وفى طريقها لتشرب فخافت ثيسبى هربت فوقع منها وشاحها فتلطخ بالدم من فم أنثى الأسد التي مزقته أيضًا وعندما حضر بيراموس وجد الوشاح ملطخ بالدم وتمزق ولاحظ آثار أنثى الأسد على الأرض فإعتقد أنها إفترستها فرشق سيفه في صدره وقتل نفسه تحت شجرة التوت التي شربت دمه وتحول لونها من بياض الثلج إلى اللون الأحمر.

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كما عرض المتحف احتفالا باليوم العالمي للمعلمين، تحت شعار «المعلمون الشباب مستقبل مهنة التدريس»، فسيفساء أكاديمية أفلاطون منزل سيمنيوس ستيفانوس- بومبى – إيطاليا، والتي تؤرخ إلى نهاية القرن الثاني، وبداية الأول قبل الميلاد أي عمرها أكثر من 18 قرنًا من الزمان، تصور أفلاطون وسط تلاميذه، ويعتقد البعض أنه الرجل الثالث من جهة اليسار الجالس تحت الشجرة، وذلك من هيئته وربما لرؤية البعض بأن الفنان أراد إيصال فكرة أن أفلاطون هو جذر الشجرة وأصل المعرفة، والقطعة تضم العديد من العناصر في الخلفية، وهي معبدأكروبوليس والعمود النذري وفوقه ساعة شمسية ربما.

كما استعرض المتحف فسيفساء حديثة تصور الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع قادة الجيش المصري بغرفة العمليات أثناء حرب أكتوبر المجيدة 1973، وهي من بانورما حرب أكتوبر، وتم إفتتاحها في الخامس من أكتوبر عام ١٩٨٩، والتي تشهد إقبالا متزايدا كل عام في إحتفالات النصر، كما تم عرض أيقونة عمرها 1319 عامًا من دير سانت كاترين بسيناء تصور دير سانت كاترين وأحداث دينية بسيناء، والأيقونة من التمبرا، وتؤرخ إلى القرن السابع عشر الميلادي، وهو ما يؤكد أنه بعد الفتح الإسلامي لمصر تم الحفاظ على الأيقونات الأقدم بالدير وأيضًا عمل الجديد منها بل وجلبه من الخارج أيضًا.

واختتم المتحف عروضه تحت شعار «قوة الفتاة قوة عفوية وكاسحة» بعرض فسيفساء تصور مقاتلات أمازونيات يقمن بالصيد على ظهور الخيل باستخدام الرماح من منزل إحتفالات النيل بصفورية في الجليل، وتؤرخ إلى القرن الخامس الميلادي، والأمازونات هن شعب مقاتل من النساء، وأول من سخرن الحصان لأغراض القتال، وقد إرتبطن بأماكن متعددة كاليونان وشمال أفريقيا.

«موزاييك الإسكندرية» يعرض 5 قطع فسيفساء نادرة

«موزاييك الإسكندرية» يعرض 5 قطع فسيفساء نادرة