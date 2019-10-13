شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «ربنا يساعد المصلح.. هل في حد هيقدر يخدعه؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الرئيس عبدالفتاح السيسي من الضروري توعية المواطن بكل ما يحدث، وتابع خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: أشعر بالاطمئنان كثيراً على الوضع في مصر، قائلاً: «مطمئن أوي، في حد هيقدر يخدع ربنا، يا تري ربنا بيساعد المفسد ولا الصالح، فهو مطلع على مصر وأهلها وإنهم يسعون في الإصلاح والبناء والتنمية وتغيير الواقع لواقع أفضل، ربنا موجود، مطمئن بوعي المصريين والدليل اللي حدث لمصر الفترة الأخيرة ومنها الإساءة لمؤسسة كبيرة هي الجيش، الجيش اللي عمله في الـ10 سنين كان من فضل ربنا على مصر».

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