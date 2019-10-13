شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يرُد على «تهجير أهالي سيناء»: «أخلينا البيوت بمقابل.. ده أمن 100 مليون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سؤال نائب رئيس جامعة سيناء، صلاح سالم، بخصوص «العملية الشاملة»، قائلاً: «حجم السيطرة والاستقرار الأمني اتحسن، وده هيحتاج مننا وأهلنا في سيناء تعاون كبير».

وأضاف السيسي، موضحًا حقيقة «تهجير أهالي سيناء»: «إحنا مهجّرناش الناس من بيوتها، اللى عملناه في سيناء، إحنا أخلينا البيوت بمقابل، ده أمن قومي لـ100 مليون، ومش هنسمح يكون شوكة في ضهر البلد».