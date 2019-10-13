شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «لا استقرار في المنطقة دون أمن مصر ودورها المحوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حرب أكتوبر باتت علامة فارقة في تاريخ العلوم العسكرية.

وقال خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: «مصر تمضي في طريقها بنجاح وفق شهادات المؤسسات الدولية»، وأكمل: «نتعلم من أكتوبر درسا مهما من دروس التاريخ تحقق الإرادة وهو أن من لا يملك جيشاً قوياً وسلاحاً عصرياً لا يملك أمناً».

وأضاف: «لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون أمن مصر ودورها المحوري».