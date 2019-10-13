شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «لا استقرار في المنطقة دون أمن مصر ودورها المحوري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن حرب أكتوبر باتت علامة فارقة في تاريخ العلوم العسكرية.
وقال خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: «مصر تمضي في طريقها بنجاح وفق شهادات المؤسسات الدولية»، وأكمل: «نتعلم من أكتوبر درسا مهما من دروس التاريخ تحقق الإرادة وهو أن من لا يملك جيشاً قوياً وسلاحاً عصرياً لا يملك أمناً».
وأضاف: «لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون أمن مصر ودورها المحوري».
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