شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «اللي اتعمل في مصر متعملش في 20 أو 30 سنة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وحدة مصر وشعبها، وقال في كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة عن محاولة التدخل في الشأن المصري: «حد يفكر كده يقرب من مصر».
وعن الشأن المصري، قال: «اللي يتعمل فيكي يا مصر ميتعملش في 20 أو 30 سنة، والله حقي هاخده من عند ربنا»، مشيراً إلى أن كافة الإنجازات شملت جميع محافظات مصر.
وأكمل: «في بعض الأحيان بعض القرارات تحتاج لوقت لتنفيذها، وحين تتحول الدولة المصرية لميكنة كاملة سيختلف الوضع».
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