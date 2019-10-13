شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «اللي اتعمل في مصر متعملش في 20 أو 30 سنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وحدة مصر وشعبها، وقال في كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة عن محاولة التدخل في الشأن المصري: «حد يفكر كده يقرب من مصر».

وعن الشأن المصري، قال: «اللي يتعمل فيكي يا مصر ميتعملش في 20 أو 30 سنة، والله حقي هاخده من عند ربنا»، مشيراً إلى أن كافة الإنجازات شملت جميع محافظات مصر.

وأكمل: «في بعض الأحيان بعض القرارات تحتاج لوقت لتنفيذها، وحين تتحول الدولة المصرية لميكنة كاملة سيختلف الوضع».