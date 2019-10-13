شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن الوضع في سوريا: «حروب الجيل الرابع السبب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن مصر لا تتدخل في شؤون الدول بالإضرار.

وأضاف «السيسي» في كلمته خلال الندوة التثقيقية للقوات المسلحة: «حتى في حالة الاختلاف مع الدول لا نقوم بأى أعمال سلبية بل هناك حوار ومناقشة».

وقال السيسي: «البعض تدخل في شؤون سوريا، ولكن من عمل كده في سوريا، هم أهلها فكان المطلوب إشعال الموقف وهذا يوجب الحديث عن الجيل الرابع في الحروب».