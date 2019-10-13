شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة العذراء والملاك بمنطقة درافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح الأحد، كنيسة السيدة العذراء، ورئيس الملائكة رافائيل، بمنطقة درافي، (مقر المطرانية).

وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل، بينما دُشن مذبح آخر على اسم الـ49 شهيدًا شيوخ شيهيت، كماتم تدشين معمودية الكنيسة وأيقوناتها.

Advertisements

شارك في صلوات التدشين والقداس الذي تلاها عدد من الآباء الأساقفة والكهنة.

وقام قداسته بمنح سر المعمودية لطفل إحدى الأسر المصرية المقيمين بباريس.

وحرص قداسة البابا على مصافحة كل الشعب المشارك في القداس، عقب انتهائه.

وتعد هذه أول كنيسة تدشن بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بفرنسا، وهي أيضًا أول كنيسة يدشنها في جولته الرعوية الحالية بأوروبا والتي بدأت الأربعاء الماضي.