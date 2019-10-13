شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ميناء الإسكندرية يشدد على انضباط العاملين والحفاظ على ممتلكات «الهيئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، الأحد، قيادات وموظفي الميناء بالحفاظ على ممتلكات الهيئة من آلات ومعدات، لضمان سير العمل ومعدلات الشحن والتفريغ.

وقال «شاهين» خلال اجتماع عقده، مع مراقبي المناطق والساحات: «لا تسمحوا بوجود خردة أو عشوائيات أومعدات عاطلة في الساحات ..ويجب أن تغادر أي معدة الرصيف إلى مكانها المخصص بعد إنتهاء الشحن والتفريغ مباشرة».

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وشدد رئيس ميناء الإسكندرية، على ضرورة التحرك سريعا لمنع حدوث أي خطأ وضبط المخالفات قائلا:«لا تنتظروا حتي يقع الخطأ.. وكونوا إيجابيين ومنضبطين لكي تجبروا المتعاملين على الإنضباط.

وطالب «شاهين» بمراقبة معدلات الشحن والتفريغ للتأكد من أن التزام الشركات بالمعدلات المحددة، لافتا إلى معاقبة من يخالف شروط الترخيص أو التخزين.

وثمن رئيس هيئة ميناء الإسكندرية خلال الاجتماع بجهود الإدارة المركزية للمناطق وطالبهم بتغيير أفكارهم وكسر أي روتين من أجل زيادة المعدلات والإرتقاء بمستوى الأداء بالميناء.