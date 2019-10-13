شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. انطلاق «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» بـ«التنمية المحلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحافظي القليوبية وأسيوط والمنيا، ورشة عمل مشروع وزارة التنمية المحلية «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان Unfpa خلال الفترة من ١٢- ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ لمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية بعنوان: «دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني».

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وأشاد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، بالدور الحيوي والهام لهذا المشروع، وبالجهود التي يبذلها هذا المؤتمر الذي ينعقد حاليا بالقاهرة منذ أمس بمشاركة ثلاث محافظات من بينها القليوبية والتي يمثلها وفد من بينهم أعضاء وحدة السكان التي أنشئت بقرار محافظ القليوبية رقم ٨٧٧ لسنة ٢٠١٩ وتكون تابعة للإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية وتضم ٨ أعضاء من الإدارات المعنية بهذه القضية وللوحدة أن تستعين بمن تراه، ومعها أيضا عدد من شباب العاملين المتطوعين بالإضافة إلى أعضاء من المجاس القومي للسكان بالقليوبية.

وصرح المحافظ بأهمية دور هذا المشروع لمصر عامة وللقليوبية التي تمثل جزء عزيز من مصر الحبيبة خاصة، مشيدا بمشاركة شباب القليوبية في هذا المشروع ودورهم الإيجابي المهم.

وبدأت فعاليات ورشة العمل صباح اليوم بعرض تحليلي قام به الدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي بالمشروع وأستاذ الإدارة ووكيل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية لتحليل الإطار المؤسسي المقترح لتسريع الاستجابة المحلية ( المزايا- التحديات ) وكيفية إشراك الشباب في صنع القرار والعائد المتوقع من مشاركة الشباب وتفعيل المسئولية المجتمعية من خلال عرض إلكتروني وعصف ذهني ومناقشات حيوية وفعالة.