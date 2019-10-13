شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: «هنا نصلي معًا» يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان، العام الجاري، والذي صاحبه العديد من الفعاليات، مثل الورش الفنية لعرض فنون وتراث المشغولات البدوية التي تنتجها سيدات سانت كاترين، من شأنه أن يساهم في التنمية السياحية المستدامة، وهو ما يتوافق مع رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وأشارت إلى أهمية الثقافة والفن في مد جسور التواصل بين البشر، وقالت إن هذه الاحتفالية تتماشى مع ما تدعو اليه وزارة السياحة من خلال حملة People to People، أحد العناصر الرئيسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، والتي تؤكد الوزارة من خلالها على أهمية التواصل الإنساني بين الشعوب، وتلقي الضوء على الشعب المصري المحب للسلام والمليء بالشغف والفخر والاعتزاز والذي يسعى دائما للتقدم.

وقدمت وزارة الثقافة خلال الاحتفالية عرضًا فنيًا، شارك فيه فرق إنشاد ديني من دول كرواتيا والمغرب ورومانيا مع فرق الإنشاد الديني المصرية التابعة لصندوق التنمية الثقافية، كما قدم عددًا من أبناء الجالية المصرية في الإمارات عرضًا فنيًا خلال الاحتفالية.

وعقب الاحتفالية ألتقت وزيرة السياحة مع الفرق المشاركة، وأعربت عن إعجابها بالعرض المتميز الذي قدموه، كما أعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التي يقوم بها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وما قام به هو وفريق العمل بالمحافظة لإنجاح ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان «هيا نصلي معًا» للعام الخامس، مشيرة إلى أن الملتقى جاء مختلفا هذا العام.

Advertisements

وقام محافظ جنوب سيناء بإهداء درع المحافظة للدكتورة رانيا المشاط تقديرًا للجهود التي قامت بها وزارة السياحة للمساهمة في إنجاح الملتقى.

كما تم دعوة سفراء الـ32 دولة الذين شاركوا في الملتقى عقب الاحتفالية إلى عشاء بدوي على أنغام الموسيقى البدوية.

وكانت وزارة السياحة قد حرصت على المشاركة في هذا الملتقى الهام في إطار سعيها للترويج للسياحة لمحافظة جنوب سيناء، وذلك تماشيًا مع أحد ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة Branding by Destination للترويج لكل منطقة سياحية على حدة، كما أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي تم تمييزها في برنامج تحفيز الطيران الجديد ضمن المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة، وذلك لدفع مزيد من الحركة إليها.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، شاركت أمس السبت، في افتتاح استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد تطويرها.

كما قامت وزيرة السياحة ووزير الآثار باصطحاب السفراء الذين حضروا الملتقى في جولة بدير سانت كاترين، حيث زاروا كنسية التجلي ومسجد الآمر بأحكام الله وشجرة العليقة، واستمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ الدير والدور الهام الذي لعبه عبر العصور التاريخية المختلفة، وقد حرص السفراء على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.