شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير محافظ الدقهلية ينصف بائعة جائلة: «محدش يقدر ينقلك من مكانك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«محدش يقدر ينقلك من مكانك».. بهذه الكلمات أنصف سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، إحدى البائعات الجائلات بشارع الدراسات بالمنصورة.

واستوقفت دموع البائعة وتدعى «أم أحمد» السكرتير المساعد خلال جولته بشارع الدراسات بنطاق حى شرق واستدعى خلالها حسام عبداللطيف، رئيس الحي، لإعادة الانضباط للشارع الذي سيطر عليه الباعة الجائلون مما تسبب في تكدس السيارات في المنطقة وعرقلة حركة المرور.

وقال للبائعة عندما استوقفته باكية «إنتى زعلانة ليه والله ما أنا ماشي من هنا إلا لما أعرف مين مزعلك»، فردت البائعة: «أنا باجرى على عيالى وماليش رزق تانى غير بيع الخضار وكل ما أقف في حتة البياعين يطردونى منها أو يطلبوا من إتاوة أو بتوع الحى بييجوا همّ كمان ويطردونى» فقرر الفرماوى تخصيص مكان لها على الرصيف بالشارع بالقرب من السوق ووجه لرئيس حى شرق بعدم نقلها وقال للسيدة: «متزعليش محدش يقدر يشيلك من هنا».

وتابع في محاولة للتخفيف عنها: «وكلنا هنشترى منك وأنا أول المشترين» ثم أخرج من جيبه 150 جنيها ودفعها لها مقابل بعض الخضروات.

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وبدأ «الفرماوي» إجراء حوار مع الباعة الجائلين لمنعهم من الوقوف في الشارع وتخصيص مكان لهم على الرصيف، على أن يلتزموا به حتى لا يتعرضوا للعقوبة، قائلا: «ارجعوا وراء علشان الناس تعرف تمشي».

ووجه لرئيس حى شرق المنصورة بإزالة الباعة الذين يتواجدون في الطريق في الحال ومنعهم من العودة للمكان مرة أخرى، قائلا: «اللي هايلتزم فوق راسنا واللي مش هايلتزم لا مكان له هنا» .

واستنكر تجمع القمامة بجوار سور كلية الدراسات الإسلامية قائلا «مش هامشي من هنا وفيه ورقة على الأرض» واشتكت بائعة من أحد أعمدة الإنارة مؤكدة أنه غير ثابت في مكانه ويتحرك ويمكن أن يسقط عليهم، فطلب شركة الكهرباء وصيانة حي شرق بتثبيته في الحال.

وطلبت إحدى البائعات التقاط صورة مع السكرتير العام المساعد فرحب قائلا: «شرف لي وأنتى والله شكل أختى».

كما توجه «الفرماوى» لنطاق حى غرب واكتشف سوء النظافة بسوق الشيخ حسانين واستدعى أحمد عبدالسميع، رئيس الحى، ووجه توبيخا شديد اللهجة له بسبب تراكم القمامة بالسوق ووجه بإزالة التراكمات فورا وتمت إزالة نحو 3 أطنان من مخلفات السوق.

كما اكتشف خلال الجولة وجود كشك كهرباء مفتوح مما يهدد حياة المارة من المواطنين والحيوانات التي تدخل وتتعرض للصعق، واستدعى «الفرماوى» مسؤولى شركة الكهرباء وفنيين من حى غرب لصيانة المحول وإغلاقه بشكل جيد.