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حكيم وعمر عبد اللات يشدوان بالأغانى الوطنية فى الندوة التثقيفية الـ 31

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان عمر عبد اللات، فى فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر، حيث أدى أغنية "يحكى أن"، التى اهداها للجيش المصرى، فيما أدى عدد من الفنانين والفرق الغنائية أغانى وطنية عن عظمة الجيش المصرى، وقدم الفنان حكيم أغنية عن الجيش المصرى. 

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الندوة التثقيفية الـ 31 المقامة فى مركز المنارة، فى إطار احتفالات القوات المسلحة، بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر.

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وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التي ستظل فخرا لكل مصرى وعربى بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى في معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

 

 

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