شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: حرب أكتوبر علامة فارقة فى تاريخ العلوم العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرت علينا منذ أيام قليلة ذكرى غالية على نفوسنا جميعا، إنها ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التى عكست إيمانا عميقا بشرف وعدالة القضية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة المنعقدة بمركز المنارة،: "القضية التى حمل أبناء مصر على اكتافهم عبئ الدفاع عنها أعز الله مصر ومكن أبنائها من خط بأحرف من نور معركة نضال وطنى أضحت علامة فارقة فى تاريخ العلوم العسكرية ودرس يتلقاه طلابها حتى يومنا هذا".