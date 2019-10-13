شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: أى حوار لازم يكون بمعلومات كاملة وبذاكر مشاكل مصر من 40 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تنفذ عقل لها فى العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير كل البيانات فى قاعدة شاملة تضم كل شئ على أرض مصر، موضحا أن هذا العقل سيكون متاحا 30 يونيو 2020.

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وأضاف الرئيس السيسى خلال رده على أسئلة المشاركين بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، أن هناك بعض الموضوعات التى تظهر نتائجها فى نفس الوقت، وهذا أمر طبيعى نظرا لأن حركة الفرد تختلف عن حركة الدولة، متابعا: "نحتاج منظومة كبيرة لتطوير أنفسنا ونبذل الكثير من الجهود لذلك".

وتابع الرئيس السيسى، قائلا: "كنت مهتم بمصر وأنا صغير أوى.. أكثر من 40 سنة.. ولابد أن نعلم كل التفاصيل عن القضايا.. حتى نستفيد من خلال عرض كل تفاصيل الموضوع.. ولما أقعد مع حد للحوار لازم يكون ملم بكل الموضوع.. وكنت مرة قاعد فى مؤتمر مع حد واقترح أنى نزود دعم بطاقات التموين حتى يحصل الفرد على ألف جنيه.. اخبرته أن الألف جنيه تكلف الدولة فى الشهر الواحد 70 مليار.. وبالتالى لازم نقدر ننفذ ما نقوله.. واللى يقعد معايا لازم يبقى عارف القضية كويس.. حتى نصل إلى إجراءات واضحة لصالح الدولة.. واللى يقولى مقترح بدراسة قوية أنا معاه ويهمنى مصلحة بلدنا.. ومحدش يقدر يزايد على حد.. وكلنا بنحب بلدنا.. ولازم نبقى عارفين كويس أوى إن الصورة تكون مكتملة مع صورة الدولة بالكامل والإعلام جزء منها".