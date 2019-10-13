شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى بالندوة التثقيفية: شرف عظيم تجسيد زوجة المحارب فى فيلم الممر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة هند صبرى، أن فيلم الممر يعبر عن تحول إدارة الشعب المصرى من الهزيمة إلى النصر.

وأضافت هند صبرى، خلال كلمتها فى الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، أنه شرف عظيم أن أجسد زوجة المحارب فى فيلم الممر، من خلال تسليط الضوء على معدنها الأصيل، حيث أن المرأة المصرية حصن وسند لبلدها وأهلها.

وتابعت الفنانة هند صبرى، المراة المصرية دورها لا يقل عن دور المحارب وتضحيتها بحبها وإيمانها يقدر يقوم بدوره على أكمل وجه، متابعا: "تحية إجلال وتقدير للشعب المصرى والجيش المصرى العظيم".