الرئيس السيسى: من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي مخاطبا المصريين: "قوتنا تكمن فى وحدتنا ولنا فى نصر أكتوبر العظيم، درس مهم من دروس التاريخ تحقق بالإرادة والصبر والعمل، وأن من لا يملك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنه".
وأضاف الرئيس فى كلمته بالندوة التثقيفية 31 للقوات المسلحة: "لذا حرصت منذ تولى مهام منصب القائد العام للقوات المسلحة وخلال منصبى الحالى على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة، إذ أن مصر دولة محورية فى محيط مضطرب، فلا أمن ولا استقرار فى تلك المنطقة بدون مصر".
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