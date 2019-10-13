شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن فكر الدولة مختلف تماما عن فكر الإنسان العادى، لأن مصر تحل المشاكل على المستوى الوطنى، وفقا لحجم التحديات التى تواجهها. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة المنعقدة بمركز المنارة: "إذا كنا بنتكلم عن الإنجاز واللى اتعمل فيكى يا مصر ميتعملش فى 30 سنة، وحقى هاخده عند ربنا لأنه مطلع وشايف".

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