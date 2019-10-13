شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: مصر لا تتدخل فى شئون الدول الأخرى.. وترتيب جيشنا متقدم جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لا تسعى للتدخل فى شئون دول أخرى، بل تسعى للحفاظ على أرضها ومصالحها وأمنها القومى".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة المنعقدة بمركز المنارة: "كان لابد للجيش، من وجود خطة للحصول على المعدات، فى ظل التطور الكبير اللى حصل فى العشرين سنة اللى فاتت فى نظم التسليح المختلفة، وهذا تحقق ولكن لم نعلن عن ذلك علشان منديش رسالة الناس تفهمها غلط ..احنا جيش قادر بترتيب متقدم جدا".

وتابع الرئيس فى كلمته: "الحاجة الوحيدة اللى انت تصر عليها انك متهدش مؤسسات بلدك، وفيه كيانات ونظام ودستور وقانون إلجأله، انما حد يشعلك الموقف يخليك تتحرك، وبقول الكلام ده كله يزول إلا هى وكلنا نزول إلا مصر".