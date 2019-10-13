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المرشح الرئاسى نبيل القروى يدلى بصوته فى جولة الإعادة بإنتخابات تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية إن المرشح الرئاسى نبيل القروى أدلى بصوته فى جولة الإعادة بانتخابات تونس. 

 

كان نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، قد قال إن الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية بجولتها الثانية سيكون يوم الاثنين أو الثلاثاء الجارى.

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وأضاف نبيل بفون فى ندوة صحفية، أن القانون يمنح الهيئة 3 أيام للإعلان عن النتائج لكن من المؤكد سيتم الإعلان عنها قبل 3 أيام.

 

وتابع بفون أن عمليات التجميع والفرز في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية أسهل وأيسر من التشريعية والجولة الأولى للرئاسية لذلك من الممكن أن تكون النتائج جاهزة في أقرب وقت

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