شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للمصريين: عليكم وضع مصلحة الوطن نصب أعينكم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لقد انتصرنا فى حرب أكتوبر المجيدة بعد أن تجاوزنا مكائد الحاقدين.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، موجها كلمته للمصريين: "عليكم وضع مصلحة الوطن نصب أعيننكم ووفروا المناخ الملائم له، ولا تلتفتوا إلى دعاوى التشكيك والاحباط التى تأتى مدفوعة من الخارج".
وتابع الرئيس السيسى: علينا أن نعى جيدا أين تمكن مصلحة الوطن لنبنى دولة المواطنة ونضمن لمصرنا المكانة بين الأمم.
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