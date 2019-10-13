شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القضايا تحل بالهدوء والتوازن والحكمة، مشيرا إلى أنه تابع خلال الفترة الماضية تعليقات مواقع التواصل الاجتماعى عن قضية سد النهضة، مضيفا: لقيت إن احنا مبالغين جدا جدا فى ردود أفعالنا والقضايا مش بتتحل كده ولكن بتتحل بهدوء وحوار ويكون هناك سيناريوهات مختلفة للتعامل مع كل موضوع".
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة المنعقدة بمركز المنارة،" إحنا كدولة عملنا إيه من 2014 والموضوع مكنش عبارة عن إجراءات بنعملها للتفاوض فقط دون إعداد للدولة لإننا احنا بالفعل حجم المية المتاحة لينا بالكامل مبقاش كامل لينا دلوقتى، وإحنا دلوقتى بالمعايير الدولية دخلنا فى مرحلة أو مستوى الفقر المائى".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السيسى: مصر دخلت مرحلة الفقر المائى طبقا للمعايير الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.