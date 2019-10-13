شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: شعب مصر لم يتغير وقادر على مواصلة التضحية من أجل وطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن دراستنا لنصر أكتوبر تقودنا إلى خلاصات ضرورية لبناء الوطن، أولها التضحية فى الدفاع عن الوطن والبناء، مؤكدا أن شعب مصر لم يتغير وقادر على التضحية من أجل الوطن. Advertisements وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى الندوة التثيقيفة الـ 31 للقوات المسلحة، أن الخلاصة الثانية تتمثل فى الإصرار بحكمة على تحقيق الهدف الذى سيتحقق بمواصلة طريقنا رغم ما يتحمله من مصاعب اقتصادية، واستكمال الطريق الحتمى، لنحقق معا من نحلم به من أجل وطننا وفق شهادات المؤسسات الدولية.

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