شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس لأقباط فرنسا: الزواج المسيحى لا طلاق فيه إلا لعلة الزنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كلمته للحديث عن الأسرة المسيحية، خلال زيارته لشعب كنيسة درافى بباريس اليوم وأمس.

البابا تواضروس قال إن الأسرة رابطة ثلاثية وليست ثنائية أحيانا تشاهد المسلسلات والأفلام ويتسرب لدى الأطفال قصة وما نراه هو زواج ثنائى لكن المسيحية تعلمنا أن الزواج ثلاثى الزوج والزوجة والله من خلال طقس الزواج، مضيفًا: كلما اقتربوا الاثنين من بعضهم يقتربوا الإثنين لشخص المسيح رابطة ثلاثية وبدون المسيح يصير زواجنا زواج مدنى لكن وجود المسيح هو الرابطة الثلاثية.

وشدد بابا الكنيسة على أن الزواج فى المسيحية بلا طلاق إلا إذا حدث علاقة أخرى كالزنا مضيفًا: يطلق على الزواج فى المسيحية وحدة الحب طالما البيت يوجد فيه القراءات اليومية والإنجيل يكون البيت مبارك.

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وطالب البابا: من فضلك عمر بيتك بالصلوات والإنجيل وبهذه الطريقة تستطيع تربية أولادك بالمهمة والبركة وليس بالعنف، ابني بيتك صح وهذه أول أوامر المسيح محور البيت.

واعتبر البابا تواضروس أن الحب هو فن إسعاد الآخر، والفن يحتاج مجهود ووقت والفن داخل البيت هو الحب يعنى هو يتفنن يسعد هى وهى تتفنن فى إسعاده هو، وهما الاثنين يساعدوا أولادهم والحب يجعلك سعيد ومبسوط.

وأشار البابا إلى أن الرجل رأس المرأة وفى المقابل نقول الزوجه قلب الأسرة ومعني ذلك أن الرجل هو كل ما يشغل عقل المرأة وكذلك الرجل مضيفًا: عندما خلق الله آدم وحواء خلق الاختلاف وهذا الاختلاف مفيد في الحياة

واختتم ناصحًا:اجعلوا بيوتكم دافئة تسامح .. محبة .. محتملين بعضكم بعضا مسامحين بعضكم بعضا إن كان على أحد شيئا.