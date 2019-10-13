شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال أعمال رصف محور "عبد الناصر" فى 6 أكتوبر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الأجهزة التنفيذية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة أعمال رصف طريق جمال عبد الناصر بالحى الـ 11. Advertisements وكانت الأجهزة المختصة أغلقت الطريق بداية من ملف سنتر الوجيه، وحتى موقف أتوبيس النقل العام، لإجراء عمليات الصيانة التى استمرت لعدة أيام.

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