السيسي: "لو سلامة 100 مليون مصري مرتبطة بيا.. أنا أرخص ثمن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجيش المصري قادر على مجابهة التطورات والمشكلات.

وأضاف السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ31 اليوم الأحد: لا نتدخل في شئون الدول بالإضرار، ولا نقوم بأي عمليات سلبية تجاه هذه الدول بل نسعى للحوار والنقاش.

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وتابع: "استعادة الدول التي حدث لها تحديات مثل سوريا، طيب ما تسألوا كمان وتقولوا الناس تدخلت في شمال سوريا ليه؟، مين اللي عمل كده في سوريا؟، اللي عمل كده في سوريا هما أهلها، إزاي؟.. المطلوب بس إشعال الموقف، وده يخليني اتكلم على الجيل الرابع من الحروب، إشعال الموقف إزاي يعني، التليفون اللي مع حضرتك ده جهاز بيديني كل تفاصيل شخصيتك، تتحول إلى دراسات تقسم المجتمعات إلى شرائح كل منها لها خصائصها، من كبار السن أو الرجال أو الشباب، وداخل الشرائح نفسها يمكن استهداف فئة معينة نعمل بيها الإطلاق أو الإشعال، ولما تتشعل كلنا نتحرك".

وأكمل: "الحاجة الوحيدة اللي تصر عليها إن أنت متمسش مؤسسات بلدك من أول مؤسسة الرئاسة وغيرها، في دستور وفي قانون إلجأ ليه، إنما حد يشعل الموقف ويخليك تتحرك، لا والله كله يزول إلا مصر، كلنا نزول إلا مصر، لو سلامة المصريين 100 مليون مرتبطة بيا أنا، ياه ده أنا أرخص تمن يتقدم، لكن أنتم 100 مليون إنسان وإنسانة من غير ما تقصدوا تضيعوهم هتضيعوهم، ربنا إدانا نموذجرشوفوه، اللي بيحصل هنا وهنا مش باعتداء مباشر ولكن بإيد أهل البلد".

وتابع السيسي: "إحنا في موقف واضح باستثناء بعض دول الجامعة العربية، كان في إجماع على رفض التدخل في سوريا، اللي تدخل في سوريا وممكن ييجي يتدخل في مصر، لن يحدث ذلك إلا بضعفنا، لكن بقدرة الجيش اللي موجود في مصر، والله لا يستطيع أحد، طيب حد يفكر كده يقرب من مصر، عمومًا إحنا كويسين".