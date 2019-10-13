السيسي: تعليقات "فيسبوك" عن سد النهضة "مُبالغ فيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تابع خلال الفترة الماضية التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن قضية سد النهضة.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر: "أتابع خلال الفترة الماضية تعليقات فيسبوك على موضوع سد النهضة، وإحنا مبالغين جدًا في الموضوع".

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمواطنين والإعلاميين قائلًا: "القضايا لا تحل بهذا الشكل.. بل بالحوار والهدوء، ولدينا سيناريوهات مختلفة بشأن سد النهضة".

كان الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أكدا في اتصال هاتفي، الجمعة، أهمية تجاوز أي معوقات بشأن مفاوضات سد النهضة، التي تشهد تعثرا.

ولم يكتب لمفاوضات سد النهضة النجاح حتى الآن، حيث تعثرت الاجتماعات السابقة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

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وظهرت الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن تشغيل السد وملء الخزان، وحجم المياه المتدفقة إلى مصر.

وتطالب مصر بوسيط دولي ضمن المفاوضات.

وقال السيسي: "بدأنا نقول يا جماعة طالما مفيش اتفاق نخلي طرف آخر يبقى معانا نحتكم إليه ونشوف نعمل إيه؟".

ويوم الجمعة، هنأ الرئيس السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي على تتويجه بجائزة نوبل للسلام.

وأوضح الرئيس، في كلمته اليوم، أن التهنئة تأتي كونه رئيسًا للاتحاد الأفريقي هذا العام، ورئيسًا مصر، ولعلاقة مصر وإثيوبيا، وبالتالي تمت تهنئته بكل سعادة.

وقال: "الأمور بين الناس لا تُحل إلا بالاعتدال والتوازن".