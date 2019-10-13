السيسي: "أي حاجة سهلة إلا أنكم يا مصريين تضيعوا بلدكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يوجد أي تحدِ يمكنه التأثير في مصر ومستقبلها إلا ومصر لديها القدرة على التعامل معه، مستدركًا: "إلا حاجة واحدة، إن انتوا يا مصريين تاكلوا بلدكم، وتقوموا بالدور اللي هما عايزينه".

وأضاف السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، اليوم الأحد: "لو بتقولوا كلام مهم فيه تحدي، المخاطر موجودة في كل وقت لأن ده حكاية البشر، الكلمة العامة هي وحدة المصريين وثباتهم بس، أي حاجة تانية ليها حل، أنا بقول كلام مسئول".

وتابع السيسي: "أي حاجة سهلة إلا إن أنتم يا مصريين تضيعوا بلدكم، مين اللي يقوم بالدور ده إحنا اللي نعمل ده في بلدنا ومش واخدين بالنا إننا بنعمل كده".