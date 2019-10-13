مباحث القاهرة تضبط هارب من غرامات بمليون و200 ألف جنيه بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على هارب من غرامات بمليون و200 ألف جنيه بالشرابية

خلال حملة لمتابعة الحالة الأمنية بمنقطة الشرابية تمكن المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث الشرابية، والنقيب على سلطان، معاون المباحث، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط محمد عبد الرؤوف، بالمعاش ومقيم 27 شارع حسن شهاب دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 6 أحكام غرامة مباني والمقضي فيهم بغرامات مالية مستحقة بلغت مليون ومائه ثمانية وتسعون ألف ومائه وأربعون جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد أحمد صفوت، مأمور قسم الشرابية، إلى النيابة العامة.