النيابة في قضية "أحداث ماسبيرو": "جماعة شر تقضي على أمل مجتمع في غد أفضل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، الاستماع لمرافعة النيابة العامة في قضية "أحداث ماسبيرو"، المُتهم فيها كلا من محمد عبدالحميد ومحمد شوقي.

وقال ممثل النيابة العامة خلال مرافعتها في إعادة محاكمة المتهمين: "إن المتهمان تحالفا مع الشيطان، مشيرًا إلى أن وقائع الدعوى بدأت بأن أبت العصبة التي وصفها بـ"الجاهلة" على الرضوخ لإرادة الشعب، فأعلوا مصلحة عشيرة يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.

وتابعت النيابة بالقول:"جماعة شر تقضي على أمل مجتمع في غد أفضل"، وأوضحت المرافعة بأن المتهمين حولوا المنابر من منارات حق وترك الشقاق لأبواق خسة وغل و نفاق.

Advertisements

ولفتت المرافعة إلى صدور الأوامر للكوادر بالمحافظات لتصعيد نشاطهم الإجرامي لإيجاد حالة من الشلل وافتعال المشاكل، في وقت عصيب لبث الفوضى ولو باستخدام العنف والسلاح، وذكرت بأنه في يوم 5 يوليو 2013 تجمهر المتهمان وعدة مئات وبدئوا مسيرة من النهضة لمبنى الإذاعة و التلفزيون، متحفزين ومسلحين بالسلاح و الكراهية، اشتبكوا مع الأهالي، فمُزقت العيون بكاء وغيمت السماء عزاء.

وشددت المرافعة على أن أهالي بولاق أبوالعلا استبسلوا في الزود عنها فنالهم ما نالهم من قتل، وأزهقت أرواح لاتدري بأي ذنب أزهقت، لتتسائل النيابة :"أهذا ما يقول به إيمانكم"، وسردت النيابة الأدلة القولية للشهود، جاء فيها أن عدد من المتجمهرين تعدوا على المواطنين، ورددوا هتافات معادية، وقصدوا مبنى الإذاعة والتلفزيون، وأشارت النيابة إلى تقارير الصفة التشريحية والمعمل الجنائي بخصوص الإصابات ذات الطبيعة النارية.

تعقد الجلسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد الجمل، وأحمد مصطفي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.