يقظة مباحث القاهرة توقع عصابة تخصصت في تجارة الحشيش بالتبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وسلاح أبيض بأحد الأكمنة الأمنية بمنطقة التبين.

بدأت تفاصيل الواقعة حال مرور المقدم محمد بكري، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، وبصحبته القوة المرافقة لمتابعة الحالة الأمنية وتمكن من ضبط "محمد.ع"، عاطل، مقيم البدرشين / جيزة، "رضا.ع"، عاطل ومقيم بذات العنوان مستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ملك المتهم الأول حال ترددهما علي دائرة القسم وبحوزتهما كيلو حشيش، مبلغ مالي 2000 جنيه، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض نصل معدني.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد شريف فيصل، مفتش المباحث، بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاتهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2652 لسنة 2019م جنح أمن دولة طوارئ القسم وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، واللواء شريف وجيه، مساعد فرقة حلوان، إلى النيابة العامة.