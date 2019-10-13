تعدوا على حملة إزالة.. إحالة 14 شخصا بتهمة مقاومة السلطات في عين الصيرة للجنح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة 14 شخصًا لمحكمة الجنح في اتهامهم بالتجمهر ومقاومة مأموري الضبط القضائي أثناء حملة إزالة إشغالات بمنطقة عين الصيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة نشوب اشتباكات بين عدد من الأهالي في منطقة عين الصيرة بمصر القديمة، وبين حملة شنتها محافظة القاهرة، لإزالة العشوائيات ونقل رفات الموتى من المقابر، حيث اعترض عدد من الأهالي أعمال الحملة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، ما أسفر عن إصابة ضابط شرطة ومجندين، بجروح قطعية وكدمات متفرقة في الجسم.