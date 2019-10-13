تجديد حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة ومراقب الشبكات في "وفاة طفل داخل بالوعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة، ومراقب الشبكات 45 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإهمال والتسبب في وفاة الطفل ياسين عماد بعد سقوطه في بالوعة صرف تركت مفتوحة أمام نادي الطالبية بالهرم.

قال المحامي كريم الخطيب، محامي أسرة الطفل ياسين، أن التحقيقات ما زالت في انتظار الصفة التشريحية والتحريات حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا من والدة الطفل ياسين عماد 4 سنوات يفيد سقوطه في بالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية، وشرحت السيدة أنها غفلت عن الطفل لحظة عقب خروجه من نادي الطالبية ليسقط داخل البالوعة التي تركت مفتوحة.

وبانتقال قوات الإنقاذ والحماية المدنية تمكنوا من استخراج جثة الطفل بعد وصولها لمكان صب الصرف بمحطة الرفع، واتهم والدي الطفل المسئولين بهيئة الصرف الصحي بالإهمال، وتولت نيابة الطالبية بالتحقيق في الواقعة ووجهت تهم الإهمال والتقصير لمدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة ومراقب الشبكات وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.