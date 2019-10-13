محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، الأحد، جهودها لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.
أسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 9 قضايا تهريب، تضمنت (ملابس أجنبية الصنع- قطع غيار سيارات أجنبية الصنع- عقاقير طبية- مبيدات زراعية- مستلزمات طبية- ألياف صناعية -أسلاك حديدية- مستلزمات إنتاج) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى في تلك القضايا 3 ملايين و834 ألفاً و86 جنيهاً.
وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة 10 آلاف و700 جنيه، وضبط قضية مواد مخدرة بمضبوطات 138 قرصا و3 زجاجات لعقار الكونترمال المخدر، وضبط 34 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، تسلل، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، انتهاء فترة التصريح، انتحال صفة).
كما أسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1086 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 275 حكما قضائىا متنوعا، وضبط قضية هجرة غير شرعية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية جهودها لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
كانت هذه تفاصيل خبر قيمتها 4 ملايين جنيه. أمن المنافذ يضبط 9 قضايا تهريب خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.