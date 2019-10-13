مصر | إخلاء سبيل موظف بإشعال النيران داخل عيادة بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل موظف بإشعال النيران داخل عيادة بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، بإخلاء سبيل موظف في اتهامه بإشعال النيران داخل عيادة طبيب نساء لإخفاء جريمة السرقة، من سريا النيابة عقب عدم ثبوت الواقعة عليه.

وكلفت النيابة بندب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق وحصر التلفيات الناتجة عنه، والتحفظ على كاميرات المراقبة.



وتلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بنشوب حريق بغرفة "عيادة النساء"، بالطابق الأرضي بأحد المراكز الطبية بدائرة القسم، وتم إخماده بمعرفة العاملين بالمركز دون حدوث إصابات واحتراق بعض الدفاتر الخاصة بالمترددين على العيادة.



وأفاد تقرير خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بأن الحريق شب عمدا.

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وتم تشكيل فريق بحث من الأجهزة الأمنية المعنية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، وهو موظف إداري بذات المركز.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسابقة قيامه بسرقة كمية أدوية من داخل العيادة المشار إليها على فترات، وبيعها لعملائه مقابل مبالغ مالية، ولخشية افتضاح أمره خطط لإشعال النيران بالدفاتر المثبت بها صرف تلك الأدوية للمترددين على المركز، مستغلًا عمله بالنوبتجية الليلية بتاريخ الواقعة وقام بمغافلة أحد زملائه وأشعل النيران داخل العيادة؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

