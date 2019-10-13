مصر | النيابة تحقق مع 13 متهما في اشتباكات عين الصيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تحقق مع 13 متهما في اشتباكات عين الصيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة مصر القديمة الجزئية، تحقيقات موسعة مع 13 متهما في إصابة ضابط ومجندين أثناء وقوع اشتباكات بين عدد من الأهالي والمسئولين عن حملة الإزالات بمنطقة عين الصيرة وأبو السعود، والتي أسفرت عن إصابة ضابط شرطة ومجندين أثناء فض الاشتباكات.



وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإعداد تقرير طبي واف بها، تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم.



وتبين من التحقيقات نشوب اشتباكات بين عدد من الأهالي في منطقة عين الصيرة في مصر القديمة وبين حملة إزالات شنتها محافظة القاهرة لإزالة العشوائيات ونقل رفات الموتى من المقابر.



وقام عدد من الأهالي باعتراض الحملة ورشقهم لقوات الأمن بالحجارة، ما أسفر عن إصابط ضابط شرطة ومجندين بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم، وتم إلقاء القبض على عدد من المشاركين في الاشتباك تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

