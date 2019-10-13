مصر | مسجل خطر.. حبس ديلر إمبابة لحيازته كيلو حشيش

وكان تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على واحد من مروجي المخدرات بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وبحوزته كيلو حشيش و64 ألف جنيه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام كريم. غ. م. ك، 28 سنة، عاطل السابق اتهامه في 6 قضايا قتل، مخدرات، سرقة، ضرب متأخذًا من القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى الأثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، تمكنت القوات برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، أمكن ضبطه بأحد الأكمنه المعده له وبحوزته 4 قطع كبيرة من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو، هاتف محمول، فرد خرطوش، 2 سلاح أبيض، مبلغ مالى 64 الف و500جنيه، وتمكن الرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة له من إقتياد المتهم إلى ديوان القسم.

