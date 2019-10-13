مصر | ضبط "ديلر" بحوزته كمية من الحشيش بمنطقة "السحر والجمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "ديلر" بحوزته كمية من الحشيش بمنطقة "السحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان عن ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من المدينة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته (150 جراما لمخدر الحشيش – سلاح أبيض - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية في استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة.