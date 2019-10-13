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مصر | سقوط عصابة سرقة خطوط البترول بالمناطق الجبلية في السويس

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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس من مسئول أمني بإحدى شركات أنابيب البترول باكتشافه سرقة بترول خام من خط وادي حجول بدائرة القسم، وذلك من محبس الغرفة الرئيسية وعدم وجود تلفيات بالخط ووجود آثار بترول أسفل المحبس.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، أسفرت جهوده أن مرتكبي الواقعة (تشكيل عصابي ضم 6 متهمين - "لأربعة منهم معلومات جنائية")، مُقيمين ما بين دائرة قسمي شرطة "الجناين، فيصل"، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المواد البترولية من الخطوط الممتدة بالمناطق الجبلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ثلاثة متهمين، وبحوزة أحدهم (مبلغ مالي قدره 14900 جنيه من متحصلات السرقة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهاربين وأضافوا بأنهم قاموا بإعداد وتجهيز الأدوات المُستخدمة في السرقة وتركيبها على خط البترول بمعرفة المتهم الثاني وقام باقي المتهمين بتأمينهم بمكان الواقعة وتصريف متحصلات السرقة واقتسامها فيما بينهم، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة عبارة عن (كمية من الخراطيم "مختلفةالأحجام والأطوال مجهزة بطبات معدنية" - أسلاك لحام - مواسير حديدية) مخبأة داخل مسكن أحد المتهمين وجارى ضبط المتهمين الهاربين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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