مصر | من "الحشيش" لـ"الاستروكس".. سقوط 7 من تجار "الكيف" في 3 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الحشيش" لـ"الاستروكس".. سقوط 7 من تجار "الكيف" في 3 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد 7 متهمين لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بمحافظات "الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط ".

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط )، بحملة أمنية مكبرة استهدفت مجموعة من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة حيث أسفرت الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

محافظة الإسماعيلية: تم ضبط (عدد 5 من العناصر الإجرامية) وذلك حال تواجدهم بمحل إقامتهم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.. وبحوزتهم (أدوات تصنيع مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،500 واحد كيلو وخمسمائة جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 واحد كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس وزنت 125 جراما - مبلغ مالي - عدد 5 هاتف محمول – ميزان).. هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي ( 2،150،000 إثنان مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا ).

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محافظة الشرقية: ضبط (سائق من محافظة الإسماعيلية) وذلك حال استقلاله سيارة في كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزته (عدد 60 قرص مخدر لعقار التامول – طبنجة صوت – عدد 2 طلقة نارية من ذات العيار - مبلغ مالي - هاتف محمول).

محافظة أسيوط: ضبط (أحد العناصر الإجرامية) وذلك حال تواجده بدائرة مركز شرطة الفتح وبحوزته (عدد 700 قرص مخدر لعقار التامول - مبلغ مالي - هاتف محمول).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

