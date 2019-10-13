مصر | بعد 9 وقائع.. سقوط عصابة سرقة مساكن في إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 9 وقائع.. سقوط عصابة سرقة مساكن في إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي ارتكبوا 9 وقائع سرقة مساكن بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة قيام كل من (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مُقيمة دائرة قسم شرطة الوراق، وآخرى "لها معلومات جنائية"، عاطلان - مُقيمين المنيرة الغربية دائرة قسم إمبابة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب مُتخذين من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 9 حوادث بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" "صاحب محل مصوغات ذهبية - مُقيم بدائرة قسم شرطة الوراق"، وأمكن ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

