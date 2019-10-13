مصر | إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال في حادث انقلاب أتوبيس بالوايلي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال في حادث انقلاب أتوبيس بالوايلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد شارع أحمد سعيد بمنطقة العباسية بالوايلي، حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتحرر المحضر اللازم وجاري نقل المصابين للمستشفى.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت، بلاغا من من الخدمات المعينة بشارع أحمد سعيد بالوايلي، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل.

وعلى الفور انتقل رجال المرور للمكان، وتبين انقلاب الأتوبيس بعد اصطدام سيارة نقل به، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال ومشرفة والسائق، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.