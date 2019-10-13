مصر | حبس عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش بالتبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش بالتبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة التبين الجزئية، حبس عاطلين لحيازتهما كيلو حشيش بقصد الاتجار بها، وطلبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البدايه عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كلا من محمد ع، 35 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 4131 لسنة 2017م البدرشين جيزة " مخدرات "، رضا ع، 23 سنة، عاطل، يستقلان دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية ـ ملك المتهم الأول " حال ترددهما على دائرة القسم، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام، 2000 جنيه، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض " نصل معدني".

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاتهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2652 لسنة 2019م جنح أمن دولة طوارئ القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق